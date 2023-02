“Che Dio ci aiuti 7” raddoppia e arriva l’ora delle verità inconfessabili

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Che Dio ci7 è tornato dopo la pausa momentanea per il Festival di Sanremo. Azzurra, alias Francesca Chillemi, se la cava benissimo anche senza Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e ora tocca a lei affrontare lesue ragazze e aiutarle a superare i traumi passati. Che Dio ci7,l’appuntamento Il ritorno di Che Dio ci7 dopo la pausa sanremese si è aggiudicato il titolo di trasmissione più vista della serata interessando 4.017.000 di spettatori pari al 20.7% di share, battendo quindi anche il Grande Fratello Vip. Grazie anche al suo successo, Azzurra, Emiliano, Sara, Ludo, Cate e Suor Teresano l’appuntamento e andranno in onda oltre che giovedì 23 febbraio anche martedì 21, sempre in prima ...

Sua moglie ( Anne Hathaway ) è una psicoterapistasogna segretamente di "sposare'e, intanto, sfoga freudianamente le sue frustrazioni nella pulizia compulsiva della casa. Il figlio di lei, ...E questa arroganzahanno i ragazzi più piccoli, la famosa genZ,appena sono un po' famosi si sentonosceso in terra! È giusto riportarli con i piedi per terra perché devono rispettare le ...

Ascolti tv giovedì 16 febbraio 2023: Che Dio ci aiuti (20.7%), Grande Fratello Vip (18.7%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv, 'Che Dio ci aiuti' vince la prima serata Adnkronos

Ascolti tv giovedì 16 febbraio 2023: Che Dio ci aiuti a 4 mln (20%), GF Vip a 2,5 mln (18,6%), la Juve su Tv8 1,9 mln (9%) Tvblog

Ruby ter, l'ex-olgettina Marysthell Polanco: 'A Silvio dico che Dio c'è, è un uomo di cuore' Repubblica TV

In un momento in cui sembra riaffiora il sentimento antisemita una raccolta di testi del cardinale tedesco fa il punto sul dialogo affrontando questioni nodali come la dottrina della sostituzione ...Il prossimo 21 febbraio andrà in onda la sesta puntata di Che Dio ci aiuti. Ecco tutte le anticipazioni dei due episodi.