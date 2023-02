Che cos’è il deinfluencing e perché sta spopolando sui social

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Mikayla Nogueira è una truccatrice con 14,4 milioni di follower su TikTok, qualche settimana fa ha postato sul suo canale un video in cui pubblicizza un mascara. Gira una clip, applica il prodotto, stacco, altra clip, ancora lei in primo piano, fa vedere il risultato finale: «Come ciglia finte», dice. Le reazioni degli spettatori a quel video sono quasi tutte negative: negli oltre settantamila commenti l’accusano di aver applicato proprio delle ciglia finte o extension tra una clip e l’altra. Insomma, pubblicità ingannevole, dicono. Il caso di Mikayla Nogueira è solo uno dei tanti in cui l’influencer di turno viene accusato/accusata di ingannare il proprio pubblico, probabilmente dietro compenso da parte del brand interessato. Su certi scivoloni gli influencer rischiano di perdere la reputazione, quindi i follower, quindi la base su cui si regge il loro lavoro. Per dimostrare la ...