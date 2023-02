Challenger Cherbourg 2023 | Zeppieri batte Moraing e vola in semifinale

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Prosegue il cammino di Giulioneldi, di scena in Francia. L’azzurro, accreditato della sesta testa di serie, si è ripetuto dopo i successi contro Poljicak e Geerts ed ha staccato il pass per le semifinali. Decisiva la vittoria in due set ai danni del tedesco Mats, maturata con il punteggio di 7-5 6-4 dopo 1h14? di gioco. Sulla sua strada troverà ora il vincente del match Choinski-Debru. Intanto, grazie a questo risultato, il giocatore di Latina è già certo del ritorno tra i primi 150 del mondo. SportFace.

è il bellissimo percorso di Giulio Zeppieri al Challenger 75 di Cherbourg (cemento indoor), città portuale nel nord della Francia. Prima ha ridimensionato Mili Poljicak (n.464 ATP), il 18enne talento ...