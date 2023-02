Cessione del credito per i bonus edilizi | in quali casi è ancora possibile? La data spartiacque del 16 febbraio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) ... restanopossibili per tutte quelle situazioni già avviate alladel 16, giorno in cui il Governo ha approvato le modifiche in Consiglio dei Ministri e ha pubblicato in Gazzetta ...

La chiusura da parteGoverno sucredito e sconto in fattura per i bonus edilizi è netta. Lo stesso Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti l'ha definita "una misura d'impatto" . Ma ogni regola ha le sue eccezioni e ...Per chi decide di fare un nuovo intervento non sarà più possibile ricorrere allacredito e allo sconto in fattura . Gli enti pubblici inoltre non potranno più acquistare crediti ...

Il decreto che cancella lo sconto in fattura fa esplodere la polemica politica: "Si rimangia tutto, un danno ai meno abbienti" ...“Questo doveva essere il Governo del ‘non disturbare chi vuole fare’. Un’azione a tutela di imprese, cittadini e banche”, ha detto in conferenza stampa il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio ...