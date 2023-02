Cecchetto | «Fiorello? Non c’è differenza tra quando è sul palco o fuori È un animatore continuo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il Corriere della Sera intervista Claudio, fondatore, nel 1982, di Radio Deejay. Negli anni ’80 piazzò nello stesso condominio, a est di Parco Sempione, a Milano,, Sandy Marton, Marco Baldini e Franchino Tuzio.ne parla. «Quell’abitazione serviva solo per dormire e magari per incontrare qualche ragazza. Era basica, tre stanze e una cucina di quelle che vendevano in tv, da poco. Era un ottimo punto di partenza per chi arrivava da, così per loro l’unica preoccupazione era concepire un buon prodotto radiofonico, non cercare un alloggio. La radio era il vero luogo di scambio delle idee. Ho sempre dato molta importanza a creare l’ambiente adatto, confortevole: se stavano bene, ci sarebbero rimasti oltre l’orario di lavoro».ha raccontato recentemente che faceva il ...