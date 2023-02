“Ce l’ha piccolo” Choc al GF Vip | imbarazzo totale nella casa | il vippone ha parlato

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La loro era soprattutto un’amicizia, almeno stando a quanto ha sempre sostenuto AntoFiordelisi nel corso dei mesi trascorsi al GF Vip 7, poi da amicizia si è passati a qualcosa di più, eppure lei non sarebbe mai stata innamorata di Gianluca Beninmentre di Edoardo Donnamaria sì. Dopo aver ascoltato tutto quello che ha detto l’ex fidanzata, il salernitano si è sfogato ancora online. L’ex volto di Forum si è servito di un colpo basso. Dando dettagli intimi non richiesti sull’imprenditore campano, parlando di dimensioni. Il nemico giurato di Stefano Fiordelisi, il padre onnipresente della gieffina, ha prontamente risposto sia al racconto che AntoFiordelisi ha fatto in diretta televisiva sulla loro storia sentimentale che all’accusa totalmente fuori luogo di Edoardo Donnamaria. Non le ha mandate a dire e, gran parte ...