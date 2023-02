“Ce l’ha piccolo” Choc al GF Vip 7 | stanno parlando proprio di lui Che però non resta muto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Continuano i colpi di scena nella casa più spiata d’Italia. Il giorno di San Valentino ha portato consiglio e Antonella Fiordelisi è tornata a parlare dell’ex fidanzato. Il nome di Gianluca Benincasa continua ad aleggiare tra le pareti di casa GF Vip 7. La gieffina è tornata sull’argomento rivelando a tutti qualche dettaglio in più sulla sua precedente relazione, ovviamente senza nascondere i particolari. La replica di Gianluca Benincasa alle parole di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Riavvolgiamo il nastro per capire cosa avrebbe poi portato l’ex di Antonella Fiordelisi a parlare con chiarezza. La gieffina è tornata a parlare della sua precedente relazione e in merito all’ex ha detto occhi negli occhi con Edoardo Donnamaria: “Di base sapevo che la storia non poteva andare,comunque c’era il bene, c’erano tante cose e quindi mi sono lasciata andare. ...