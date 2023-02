Caso Saman Abbas | lo zio Danish | “Per me era come una figlia”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) . Queste le parole dell’uomo durante la deposizione al processo È in corso a Reggio Emilia la seconda udienza del processo per la morte di, per cui sono imputati i genitori, lo zioe i cugini Ikram Ijaz e Noumanoulaq Noumanoulaq. Nulla ancora si sa della madre Nazia Shaheen, rinviata anche lei a giudizio ma attualmente latitante. Nel corso di Storie Italiane, questa mattina, Eleonora Daniele ha mostrato in diretta la deposizione dello zio della giovane,Hasnain, che ha negato le accuse che gli sono rivolte, ovvero sia quella di aver ucciso la giovane, sia quella di aver occultato il cadavere della 20enne. Ha detto diin aula: «Per me erauna, io non sono una persona cattiva, non le avrei mai fatto del ...