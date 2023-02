 Caso Cospito | minacce di morte al ministro Nordio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) AGI - "Nelle ultime ore è stato minacciato diiled è stata imbrattata la sede della Rappresentanza italiana presso l'UE a Bruxelles con scritte inneggianti a. Solidarietà al Guardasigilli e al personale della sede. Lo Stato è al loro fianco e non arretra". Lo scrive sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E intanto il legale dirilancia l'allarme sulle condizioni di salute dell'anarchico. "Rimette tutto quello che prende, sono molto preoccupato perché le sue condizioni stanno peggiorando". Lo ha detto in collegamento audio il suo avvocato, Flavio Rossi Albertini, intervenendo al presidio degli anarchici davanti al Comune di Milano. Rossi Albertini dice di non vedere un'evoluzione positiva nelle condizioni di salute dell'anarchico. "Dal mio punto ...

È durato due ore in tutto l'interrogatorio di Andrea Delmastro , il sottosegretario alla Giustizia indagato dalla procura di Roma per rivelazione del segreto d'ufficio in relazione al. Sia all'entrata sia all'uscita da piazzale Clodio il sottosegretario non ha rilasciato dichiarazioni, entrando direttamente in automobile. Davanti al procuratore Lo Voi, l'aggiunto Paolo ...Leggi anche, Delmastro a pm: nessuna rivelazione, atto non secretato

