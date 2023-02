Caso Cospito | Delmastro interrogato per 2 ore Indagato per rivelazione segreto d’ufficio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il sottosegretario alla Giustizia Andreaè stato sentito per due ore dai pm romani. L’esponente di Fratelli d’Italia èdalla procura di Roma pere utilizzazione deldi ufficio. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro dopo l'intervento alla Camera del vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli sulla vicenda(l'anarchico in sciopero della fame da più di tre mesi contro il regime del 41 bis), per questo hanno iscritto il sottosegretario nel registro degli indagati.è arrivato in mattinata a piazzale Clodio per esseredai pm e ha lasciato la procura dopo due ore. Uscendo non ha rilasciato dichiarazioni. Secondo quanto si apprende, avrebbe risposto alle domande del procuratore Francesco Lo Voi e ribadito ...

ed azione della Procura contro il vice di Carlo Nordio , il sottosegretario Andrea Delmastro : a Giovanni Donzelli non sarebbe stata fatta nessuna rivelazione di temi coperti da segreto. ...Secondo quanto ha riferito il Sottosegretario alla Giustizia, non c'è stata nessuna rivelazione. In merito aldell'anarchico Alfredo, non ci sono state rivelazioni, perchè gli atti non erano secretati. E' quanto avrebbe detto il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ai pm di Piazzale ...

Nuova manifestazione di solidarietà e sostegno al detenuto in regime di 41 bis, ora ricovetato nell'apposito reparto del San Paolo dopo quasi 4 mesi di sciopero della fame ...Caso Cospito, Delmastro ha risposto a tutte le domande del procuratore Francesco Lo Voi ed ha spiegato che per Donzelli non c'è stata nessuna rivelazione ...