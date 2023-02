(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il sottosegretario alla Giustizia Andreadalla procura di Roma pere utilizzazione deldi ufficio. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro dopo l'intervento alla Camera del vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli sulla vicenda, per questo hanno iscritto il sottosegretario nel registro degli indagati e i pm logià. Alfredoè l'anarchico in sciopero della fame da più di tre mesi contro il regime del 41 bis. Le opposizioni, intanto, chiedono le dimissioni di

Se l'aggancio trae alcuni boss è comprovato, possiamo ipotizzare una 'saldatura' tra realtà anarchica e realtà mafiosa anche a livello di 'base' 'Non lo possiamo escludere, ma non sono io ...... quello che prevede il " carcere duro ", e dell' ergastolo ostativo , per cui non può accedere ai benefici penitenziari che sono invece concessi ad altri incarcerati LE CONDANNE DI...

Caso Cospito: la requisitoria del Procuratore Generale della Corte di Cassazione - Giurisprudenza penale Giurisprudenza Penale

Caso Cospito, Nordio: “Sue condizioni di salute monitorate minuto per minuto” AGI - Agenzia Italia

Caso Cospito, Nordio: "La revoca del 41bis aprirebbe la strada ai mafiosi" RaiNews

LEGGI – Delmastro indagato: “Violò un segreto amministrativo” Giorgia Meloni lo temeva. Dopo la crisi diplomatica provocata dalle parole di Silvio Berlusconi contro Volodymyr Zelensky, ora per la ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Cospito, Delmastro indagato per rivelazione segreto d’ufficio. Pm lo sentiranno oggi ...