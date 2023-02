Cartelli e slogan contro re Carlo | che però si consola con una moneta che lo vede accanto al mitico mago Albus Silente della serie di Harry Potter

Leggi su iodonna

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Le scritte parlano chiaro. «Not My King!», «Non il mio re!», dicono igialli dei manifestanti che, urlando ripetutamente lo, hanno accolto redurante una visita in una chiesa di Milton Keynes, nei pressi di Londra, per un incon i rappresentanti di varie religioni. Il sovrano,, non ha battuto ciglio. D’altronde era preparato già prima del suo arrivo: gli organizzatoriprotesta, gli antimonarchici del gruppo Republic, lo avevano annunciato giorni fa sui social.III ha visitato la città di Milton Keynes, 16 febbraio 2023 (Getty Images) La flemma British di reArrivato da solo e senza Camilla, costretta a isolarsi a palazzo a causa del Covid,ha ignorato i manifestanti. E ...