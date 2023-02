Caro Porro | questa è clamorosa | Disney censura Paperon de Paperoni

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 17 febbraio 2023)Nicola,è veramente. Laha deciso, a causa del “suo costante impegno per la diversità e l’inclusione”, dire gli ultimi due capitoli della Saga dide’i. Come noto agli appassionati di fumetti si tratta di una delle più famose ed apprezzate storiedegli ultimi 30 anni, opera dell’autore americano (di ovvie origini italiche) Don Rosa. La Saga, divisa in dodici capitoli, racconta la vita die dall’infanzia in Scozia, a quando cerca fortuna come cercatore d’oro nello Yukon, sino all’incontro con Paperino ed i tre nipotini che si ricollega alla prima storia in assoluto in cui compare il personaggio (ovvero “Paperino ed il Natale sul Monte Orso” – di Carl Barks del 1947). Il ...