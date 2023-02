Caro bolette | come si stanno comportando gli italiani con il riscaldamento

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Durante quest’inverno, in media le famiglie italiane hanno diminuito di 0,5 gradi la temperatura del loro, passando da 19,95 gradi a 19,38 gradi. Questa riduzione rispetta le direttive del Decreto2022-2023 emanato dal Governo lo scorso ottobre, che è stato introdotto per far fronte alEnergia invernale. Questi risultati emergono dallo studio di tado°, una compagnia leader nel settore del clima domestico, che ha analizzato l’andamento delle temperature nelle case europee durante i primi mesi invernali. Lo studio condotto da tado° Secondo uno studio condotto da tado°, l‘attenzione per il risparmio energetico è diventata sempre più importante per le famiglie italiane. Grazie ai propri termostati intelligenti, tado° consente ai clienti di risparmiare in media il 22% sui costi di energia, grazie ad ...