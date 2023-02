Carnevale Viareggio | controlli gdf | sequestrati 16 mila prodotti non sicuri

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Oltre 16non, quali accessori per il, vestiti e addobbi die giocattoli, privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza degli stessi, sono statidai i finanzieri del Comando Provinciale di Lucca. Isono stati intensificati in occasione della 150° edizione deldi, un periodo caratterizzato da una grande affluenza di persone. Sanzioni pecuniaria da un minimo di € 2.016 a un massimo di € 35.082 per i negozianti.

Si è tenuta ieri, giovedì grasso, la suggestiva sfilata in notturna deldi. Le opere allegoriche si sono presentate al pubblico illuminate per uno spettacolo magico e proprio nella giornata di punta delsono stati svelati le date e il ...Controlli serrati della Guardia di finanza di Lucca in occasione deldi. Sequestrati in un'attività all'ingrosso a Massarosa 16 mila prodotti, tra maschere e addobbi, ritenuti non sicuri. fsc/gsl

Il manifesto si baserà su un'opera dell'artista futurista Lucio Venna. Anticipate le date del Carnevale 2024. Ecco quando sfileranno i carri ...Controlli serrati della Guardia di finanza di Lucca in occasione del Carnevale di Viareggio. Sequestrati in un'attività all'ingrosso a Massarosa ...