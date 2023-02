Carnevale Udine 2023. Gli eventi in programma (Di venerdì 17 febbraio 2023) GIOVEDì 16 FEBBRAIO Dalle 15.30 alle 17.30 “Un sorriso a Carnevale” (P. Matteotti) Il Carnevale dell’antica tradizione friulana, impreziosito da momenti di magia e giocoleria. Spettacolo itinerante Dalle 14.30 alle 18.00 Truccabimbi (P. Matteotti) SABATO 18 FEBBRAIO Dalle 15.30 alle 17.30 “Coriandoli di allegria” (P. Matteotti) Spettacolo di animazione Dalle 14.30 alle 18.00 Truccabimbi (P. Matteotti) DOMENICA 19 FEBBRAIO Alle 11.00 e alle 12.00 Spettacolo di burattini (P. Matteotti)Due rappresentazioni dello spettacolo di burattini Dalle 10.00 alle 13.00 Truccabimbi (P. Matteotti) Dalle 15.00 alle 16.00 Spettacolo di magia (Via Mercatovecchio) Dalle 15.00 alle 17.00 Giochiamo con il Ludobus (Via Mercatovecchio) Dalle 16.00 alle 18.00 R- EVOLUTION CLOWN – BUBBLE SHOW & SIDECAR CLOWN ... Leggi su udine20 (Di venerdì 17 febbraio 2023) GIOVEDì 16 FEBBRAIO Dalle 15.30 alle 17.30 “Un sorriso a” (P. Matteotti) Ildell’antica tradizione friulana, impreziosito da momenti di magia e giocoleria. Spettacolo itinerante Dalle 14.30 alle 18.00 Truccabimbi (P. Matteotti) SABATO 18 FEBBRAIO Dalle 15.30 alle 17.30 “Coriandoli di allegria” (P. Matteotti) Spettacolo di animazione Dalle 14.30 alle 18.00 Truccabimbi (P. Matteotti) DOMENICA 19 FEBBRAIO Alle 11.00 e alle 12.00 Spettacolo di burattini (P. Matteotti)Due rappresentazioni dello spettacolo di burattini Dalle 10.00 alle 13.00 Truccabimbi (P. Matteotti) Dalle 15.00 alle 16.00 Spettacolo di magia (Via Mercatovecchio) Dalle 15.00 alle 17.00 Giochiamo con il Ludobus (Via Mercatovecchio) Dalle 16.00 alle 18.00 R- EVOLUTION CLOWN – BUBBLE SHOW & SIDECAR CLOWN ...

