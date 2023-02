Carnevale Udine 2023 Gli eventi in programma

(Di venerdì 17 febbraio 2023) GIOVEDì 16 FEBBRAIO Dalle 15.30 alle 17.30 “Un sorriso a” (P. Matteotti) Ildell’antica tradizione friulana, impreziosito da momenti di magia e giocoleria. Spettacolo itinerante Dalle 14.30 alle 18.00 Truccabimbi (P. Matteotti) SABATO 18 FEBBRAIO Dalle 15.30 alle 17.30 “Coriandoli di allegria” (P. Matteotti) Spettacolo di animazione Dalle 14.30 alle 18.00 Truccabimbi (P. Matteotti) DOMENICA 19 FEBBRAIO Alle 11.00 e alle 12.00 Spettacolo di burattini (P. Matteotti)Due rappresentazioni dello spettacolo di burattini Dalle 10.00 alle 13.00 Truccabimbi (P. Matteotti) Dalle 15.00 alle 16.00 Spettacolo di magia (Via Mercatovecchio) Dalle 15.00 alle 17.00 Giochiamo con il Ludobus (Via Mercatovecchio) Dalle 16.00 alle 18.00 R- EVOLUTION CLOWN – BUBBLE SHOW & SIDECAR CLOWN ...

... dati drammatici in Fvg, la peggiore per tasso di mortalità Maschere diuguali per tutti alle scuole di Maniago: ecco perchè All'ospedale disi testa una nuova importante tecnica per ...TEMI: carlo salati glaucomanotizie fvg notizieospedaletecnica glaucomaUltime Notizie Maschere diuguali per tutti alle scuole di Maniago: ecco perchè All'...

Cosa fare nel weekend a Udine e dintorni UdineToday

Torna a Udine (e non solo) Carnevale in Osteria dal 16 al 21 febbraio Comunicati Stampa FVG

Maschere, musica e buon cibo: quattro giorni di festa per il Carnevale di Nimis UdineToday

Carnevale udinese, tanti gli appuntamenti nel cuore del centro cittadino UdineToday

A Udine e non solo torna il Carnevale in Osteria Virgilio

Da Sappada e Resia, passando per le tradizionali maschere saurane, il Friuli Venezia Giulia entra nel vivo delle manifestazioni di Carnevale che si chiuderà il prossimo martedì. Tanti gli appuntamenti ...Carnevale, carnevale e, ancora, carnevale. Non poteva essere altrimenti per questo fine settimana di metà febbraio, a cavallo tra giovedì e martedì grasso. E, infatti, non si contano le feste, gli app ...