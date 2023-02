Carmen Russo e Pamela Prati litigano in diretta | “Mente sapendo di mentire”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nella casa del Grande Fratello Vip 7 succede sempre di tutto ma anche nello studio di Alfonso Signorini l’atmosfera non è sempre delle più tranquille. Durante la puntata andata in onda ieri sera, giovedì 16 febbraio 2023, è scoppiato un litigio tra la ex concorrentee l’ospite fissa del conduttore,. La ballerina ha svelato un retroscena sulla showgirl enon ha preso affatto bene le parole dellasvela un retroscena suha spiegato inche a fine puntata avrebbe fatto un balletto insieme a. Così ha aggiunto che lei è una donna che ha molta pazienza, ma fino ad un certo punto. La ...