Caressa su Elmas | “Esempio di serietà | altro che diamante grezzo”

Questa è una squadra che difende anche benissimo, oltre agli straordinari attaccantiMarchegiani: "non era quella di stasera la partita che poteva mettere in difficoltà il Napoli. La ...Questa è una squadra che difende anche benissimo, oltre agli straordinari attaccantiMarchegiani: "non era quella di stasera la partita che poteva mettere in difficoltà il Napoli. La ...

SKY - Caressa: "Elmas esempio di serietà, ora è diventato ... Napoli Magazine

Di Canio: «Napoli devastante ma perde troppe palle, in Champions ... IlNapolista

Caressa esalta Elmas: “Altro che grezzo, è diventato un diamante ... Sport Napoli News

Caressa pazzo di Elmas: “Altro che diamante grezzo…” Sport del Sud

Elmas: "Scudetto è nostro sogno, vogliamo scrivere la storia" Sport Napoli News

Fabio Caressa, giornalista Sky, ha parlato dell'azzurro Eljif Elmas sul suo canale Youtube: "Elmas è l'esempio della serietà. Si diceva fosse un diamante grezzo, ma adesso comincia ad essere tecnicame ...Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha parlato nello specifico della crescita di Elmas: “E’ l’esempio della serietà. Entra e segna, gioca e segna. Si diceva fosse un diamante grezzo ...