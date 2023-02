(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Cinquecento detenuti, novanta dei quali nella sezione di alta sicurezza, e soltanto 190 agenti a fronte di un organico previsto di 450: il quadro che emerge è a dir poco drammatico”. Lo denuncia il segretario generale della, Gennarino De Fazio, al termine di un sopralluogo avvenuto stamattina nel carcere di. De Fazio torna a chiedere interventi immediati e urgenti del Dap, il Dipartimento della amministrazione penitenziaria, che “possano ridare respiro alla funzionalità” della casa circondariale del capoluogo irpino. A causa della carenza di personale in servizio, sarebbero abbastanza frequenti i casi in cui, per mancanza di cambio, gli agenti vengono trattenuti in servizio per 24 ore consecutive. Dei 190 agenti in servizio ad, meno di cento sono impiegati nella gestione e ...

Le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria abruzzese - Sappe, Osapp,Pp, Uspp, Fns Cisl e Fp Cgil - hanno avuto un doppio incontro, nella mattinata di mercoledì, ...di...Lo denuncia in una nota il sindacato- Polpenuil che aggiunge: "i tre poliziotti sono stati accompagnati d'urgenza in ospedale". "Quest'ultimo episodio è il segno tangibile di come le...

Carceri, Uilpa: "Ad Avellino turni di 24 ore, intervenga il Dap" anteprima24.it

Carceri, Uil-Pa: "L'istituto penitenziario che ospita Messina Denaro ... AbruzzoLive

Carceri: Uilpa, a Catania agente aggredito da sei detenuti siciliareport.it

UILPA Polizia penitenziaria. Manca l'acqua in carcere ad Ariano ... UIL Pubblica Amministrazione

Turni di nove ore per piantonare i detenuti in ospedale, interviene UILPA Alpauno

“500 detenuti presenti, di cui 90 in alta sicurezza, e solo 190 unità di Polizia penitenziaria impiegabili, di cui meno di 100 nei reparti detentivi. Ciò a fronte di un fabbisogno di 425 unità. Quest ...Genova. Andato su tutte le furie per un cambio di cella non gradito un detenuto nel carcere di Marassi si è scagliato contro tre agenti della polizia penitenziaria. Ad avere la peggio un ispettore a c ...