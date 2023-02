Carabinieri in malattia vanno allo stadio | condannati

(Di venerdì 17 febbraio 2023) AGI - Duein congedo per motivi di salute, riconosciuti da un colonnello mentre stavano per entrare, sono statia 3 mesi e 20 giorni di reclusione militare. La vicenda emerge da una sentenza della Cassazione depositata nei giorni scorsi che conferma lo ‘sconto' di pena già stabilito dalla Corte d'Appello militare di Roma rispetto ai cinque mesi in un primo tempo inflitti dal Tribunale di Napoli. Gli imputati si erano fatti rilasciare certificati medici da cui riisultavano patologie inesistenti, “tra l'altro - è scritta nella sentenza letta dall'AGI - recandosi nel periodo di congedo sanitario allaper assistere a un incontro di calcio”. L'ipotesi dell'accusa è stata confermata dal fatto che i nomi dei due erano stati inseriti nella lista degli ospiti di un ...

