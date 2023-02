Carabinieri di Benevento | furto aggravato in un bar | nei guai un 26enne

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono i controlli disposti dal Comando Provinciale died eseguiti nella serata di ieri dai militari della Compagniadi questa città, supportati dal Nucleo Cinofilidi Sarno. Il servizio istituzionale è stato mirato a prevenire e reprimere qualsiasi forma di illegalità diffusa ed in particolare a contrastare il fenomeno dei furti in abitazione e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei Comuni di, San Giorgio del Sannio e Calvi. I militari hanno proceduto ad effettuare diverse perquisizioni domiciliari, nel corso di una delle quali a S. Giorgio del Sannio, all’interno di un’abitazione di un 48enne, il cane antidroga “Attila“ fiutava tra alcuni scatoloni, due buste di cellophane trasparente contenente 83 grammi di hashish. L’uomo, veniva ...

...Nessun dubbio per da parte deidella locale compagnia diretti dal tenente colonnello Salvatore Luciano sulle cause della morte. Dell'accaduto è stata informata la procura diche .... Rimesso in libertà dal gip Maria Di Carlo, dopo la convalida, Andrea Caputo, il 32enne ... ha rivendicato l'uso personale della droga che gli era stata sequestrata daidella ...

Carabinieri Comando Provinciale: controlli disposti a Benevento ... Ansa

Benevento. I Carabinieri eseguono cinque arresti per droga Ansa

Carabinieri forestale. Sorpresi mentre tentano di rubare materiale ... TV Sette Benevento

Benevento. Intensificazione dei servizi preventivi nel territorio ... Ansa

Benevento. Le operazioni dei Carabinieri sul territorio Ansa

Benevento, ruba auto e incassa gratta e vinci: arrestato. Ha incassato 500 euro, poi è stato fermato dalla Polizia ...Sul posto sono subito accorsi i carabinieri della Compagnia di Avellino, e personale del 118 che ha trasportato la malcapitata all’ospedale Rummo di Benevento. I carabinieri hanno avviato le indagini ...