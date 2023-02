Carabiniere libero dal servizio arresta spacciatore a San Nicola la Strada

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStava andando a messa con la famiglia quando ha notato un uomo che stava spacciando per: lo ha bloccato eto in flagranza. E’ successo a Sanla(Caserta), nei pressi della villa comunale. Protagonista undel Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Caserta,dal. Il militare ha sorpreso lo– un ventottenne ganese, in Italia senza fissa dimora – mentre cedeva una dose di hashish ad un giovane. Dopo averlo bloccato, ha sequestrato lo stupefacente in suo possesso. Nel frattempo è intervenuta sul posto la pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Caserta che ha condotto in caserma l’to. L'articolo ...