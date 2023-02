(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ci sono nuovi dettagli in merito allo scandalo sorto ine che vedrebbe nel centro della bufera il. Il club catalano, infatti, avrebbe versato circa 1.4 miliardi di euro dal 2016 al ...

Ci sono nuovi dettagli in merito allo scandalo sorto in Spagna e che vedrebbe nel centro della bufera il Barcellona . Il club catalano, infatti, avrebbe versato circa 1.4 miliardi di euro dal 2016 al ...Il calcio cinese è sempre più nel. Il capo della federcalcio cinese, Chen Shuyan , è stato arrestato con l'accusa di corruzione. ... allenatori esono stati puniti per partite truccate e ...

Caos arbitri Barcellona, in Spagna pubblicano un documento riservato che rivela una verità sconcertante Corriere dello Sport

Caos Barcellona, 1,4 milioni a dirigente degli arbitri per consulenze Gazzetta del Sud

"Il Barcellona pagava gli arbitri": scoppia il caos nella Liga Virgilio Sport

Il test del DNA incastra Dani Alves: la scusa usata con la moglie è incredibile Corriere dello Sport

Sabatini e l'esonero di De Rossi, il post svela un retroscena: "Ferito perché..." Corriere dello Sport

Si alimenta la bufera che vede il club catalano al centro delle polemiche per i pagamenti milionari indirizzati a Negreira ...Il Barcellona rischia di finire al centro di uno scandalo che getterebbe nel caos il calcio spagnolo. Tra il 2016 e il 2018 il club catalano avrebbe pagato quasi… Leggi ...