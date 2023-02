Camp Nou da record | mai così tanti spettatori in Europa League

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Barcellona-Manchester United passerà alla storia dell’, ma non per i 4 gol che ci sono stati nella partita di andata o per le polemiche arbitrali esternate da Xavi nel post partita, infatti la sfida fra blaugrana e Red Devils è stata la gara della competizione che ha fatto registrare piùpresenti allo stadio L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

BARCELLONA - La prima sfida per gli spareggi di Europa League tra Barcellona e Manchester United è finita con un pareggio per 2 - 2 . Gol ed emozioni al, ma molti tifosi hanno anche notato un particolare dettaglio in campo legato a Gavi . Il centrocampista spagnolo, autore di un'ottima prestazione, è infatti sceso in campo con un numero di ...ROMA - Termina in parità (2 - 2) il primo round del playoff di Europa League tra Barcellona e Manchester United . Gol ed emozioni al, hanno contraddistinto un match dove spagnoli ed inglesi non si sono risparmiati fino all'ultimo secondo. Nel primo tempo meglio i Red Devils, anche se il Barcellona al 9', con un siluro ...

VIDEO - Barcellona-Manchester United 2-2, spettacolo al Camp Nou. Gol e highlights TUTTO mercato WEB

L'Apertura del Daily Express Sport: "Camp Nou di fuoco" Sportitalia

Europa League, il Manchester United blocca il Barcellona al Camp Nou: 2-2 la Repubblica

L'Apertura de L'Esportiu: "Finisce pari al Camp Nou" Sportitalia

Le aperture in Inghilterra - United, 2-2 al Camp Nou. Duello arabi-qatarioti per il club TUTTO mercato WEB

Il centrocampista spagnolo è sceso in campo contro il Manchester United con il numero 30, invece del solito 6: svelato il motivo ...Sulle prime pagine inglesi di oggi, venerdì 17 febbraio 2023, si parla del 2-2 del Manchester United in casa del Barcellona nei playoff di Europa.