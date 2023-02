Cambio di genere all’anagrafe dai 16 anni anche senza attestazione medica | cosa prevede la «ley trans» approvata dalla Spagna

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La legge del Parlamento spagnolo riguardo «l’uguaglianza reale ed effettiva delle persone» è arrivata dopo lunghe battaglie civili e mesi di accesi dibattiti. Che non accennano a spegnersi nedopo l’approvazione della norma avvenuta ieri, 16 febbraio. L’attuale governo di centrosinistra (Partito Socialista-Unidas Podemos) ha infatti introdotto novità significative. Prima fra tutte la possibilità di chiedere la modifica del proprio sessoautorizzazioni giudiziarie o certificati medici a partire dai 16. Un diritto estendibilea 14 e 15enni, se supportati dall’approvazione di un genitore, e a cui si potrà accedere attraverso una doppia dichiarazione. Non sarà dunque più necessario fornire referti medici che attestino la disforia di ...

La Spagna ha ufficialmente approvato in via definitivo la legge sull'autodeterminazione di genere per chi ha più di 16 anni e il divieto alle fantomatiche "terapie riparative".22.10 Spagna, cambio di genere già a 16 anni Dopo mesi di dibattiti, anche accesi, all'interno della sinistra al potere, i deputati spagnoli hanno approvato defi- nitivamente una legge che consente ...