Calenda | Il superbonus è stato folle ma ora serve una soluzione

(Di venerdì 17 febbraio 2023) AGI - “Una misura”. Il leader di Azione, Carlo, parla con l'AGI del110% e non ha dubbi: “Approvo la linea del governo”. Sì, dunque, allo stop dello sconto in fattura e della cessione del credito per i nuovi lavori. Ma avverte: “Bisogna gestire la transizione, per evitare che famiglie e imprese restino con il cerino in mano". Onorevole, qual è l'impatto che il110 rischia di avere sui conti dello? “Partiamo da un dato: solo ilvale 71 miliardi di euro, con gli altri bonus previsti arriviamo a circa 120 miliardi, un ammontare di denaro mai speso per una singola operazione. Il mio piano ‘Industria 4.0', che ha aumentato gli investimenti del Paese a tassi superiori alla Germania, è co30 ...