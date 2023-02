Calenda e Renzi | matrimonio di convenienza | “Con Matteo mai stati amici Abbiamo due idee diverse” video

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “Condue. Io sono per il partito unico subito,più tardi. Lui dice dopo le europee, ma per me non ci arriviamo alle europee. Va fatto subito. Ma c’è un confronto che è pubblico”. Separati in casa?non ha toni concilianti con il suo partner del Terzo Polo. Morde il freno Tagadà, su La7, aggiungendo: “Io voglio partire subito, non c’è tempo, da marzo con la scrittura del manifesto politico, con i valori, con il partito dal basso. Non credo chedirà di no”. Lancia segnali all’ex premier, insulta gli elettori (“Non hanno sempre ragione”), scrive al Corriere e peggiora le cose ed p un fiume in piena da Toziana Panella. Sembra che il clamoroso flop alle Regionali di Lazio e Lombardia lo faccia sentire prigioniero di un ...

