Calcio in lutto | addio al famoso giocatore del Napoli

(Di venerdì 17 febbraio 2023) È morto nella notte di oggi, 17 febbraio 2023, ildifensore degli anni 60-70 e colonna delper dieci anni. L’uomo aveva 80 anni e lascia la moglie Linda e i loro quattro figli. Il calciatore è morto nella sua Parma, dove era nato e dove aveva scoperta per la prima volta il mondo del. Mario Zurlini è morto,aldifensore delZurlini iniziò la sua carriera sportiva nella città natale: Parma. Dopo tre anni da protagonista con la maglia del Parma, Zurlini fu acquistato dalche in quel momento puntata a risalire in serie A. Per questa squadra giocò dal 1964 al 1974 collezionando 197 presenze e due gol, di cui uno storico alla Juventus, nel ’71. “Era il 7 marzo 1971 e a Torino perdevamo 3-0 quando di destro, io che sono ...