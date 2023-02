Calcio – In Europa Roma sfortunata e poco cinica | col Salisburgo una sconfitta amara Ora il Verona

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Grandi parate dei portieri, sfortuna (pali e traverse che fioccano), attaccanti senza l’istint killer (un vizio capitale nel gioco del) e ladisomiglia pericolosamente a quella di Lecce. Nel dominio della gara e nei rimpianti. Che nel caso della gara d’andata dei playout diLeaugue significa compromettere in parte una qualificazione dimostratasi alla portata dei giallorossi. Che in Austria soffrono i primi 15’ aggressivi dei padroni di casa per poi tenere bene il campo e sciupare tutto in fase di conclusione. Non solo demerito delle punte comunque perché anche due contropiedi portati da Zalewski e Pellegrini gridano ancora vendetta. Con Rui Patricio inoperoso e senza voto (solo tiri dalla distanza senza mai inquadrare la porta per lui) la squadra di Mourinho ha saputo dettare i ritmi ...

All'indomani del pareggio per 1 - 1 nell'andata degli spareggi diLeague tra Juventus e Nantes , Angel Di Maria si è concesso un'intervista a ESPN Argentina . L'esterno campione del Mondo, in scadenza a giugno, si è espresso sulla possibilità di continuare in ...Diamoci delle percentuali, cerchiamo di dare delle percentuali, per me quello su und'angolo ... le dinamiche vanno viste a velocità naturale da tutte le angolazioni, come fanno ine ...

Danilo: "Il rigore c'era. Quando gli altri sono in difficoltà..." Corriere dello Sport

Bayer L. - Monaco (2-3) Europa League 2022 la Repubblica

Ancor prima di arrivare in Serie A, Rasmus Hojlund era considerato uno dei migliori talenti del calcio europeo: non a caso è andato all'Atalanta, un club che da sempre sa valorizzare giocatori come il ...Diritti TV per il triennio 2024-2027 di Champions League ed Europa League: i probabili scenari. Secondo quanto riporta il portale Digital-Sat, Sky avrebbe ottenuto tutti i diritti televisivi per la nu ...