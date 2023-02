Calcio | Europa League 2023 | Juventus-Nantes 1-1 Bianconeri dominano ma vengono beffati

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Allianz Stadium quasi tutto esaurito per i play-off di: laperò viene beffata nell’andata dal, i transalpini, nettamente inferiori a livello tecnico, riescono a giocare una partita attenta e pareggiano 1-1. Al ritorno settimana prossima sarà dura per la banda di Allegri. Partono bene icon il tridente formato da Di Maria-Chiesa-Vlahovic che fa nettamente la differenza. Sono proprio loro tre ad attivarsi al 13?: lancio dell’argentino, inserimento dell’azzurro che di testa trova l’assist per il serbo che a porta vuota mette dentro. Da lì in poi però, come spesso accade, laabbassa i ritmi e salgono in cattedra i rivali, nonostante le poche occasioni nitide. Nella ripresa parte pianissimo la squadra di casa e il...