Cagnolina di nome “Smile” non smette di sorridere dopo che la salvano da una situazione terribile

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Alcuni cani attraversano molti periodi difficili nella vita e soffrono la trascuratezza da parte degli umani. Ma grazie al cielo al mondo ci sono anche persone che vogliono dare una seconda chance a questi cani e tutto l’affetto che meritano. Questa è la storia di unache ne ha passate così tante, eppure non ha mai perso il sorriso. E ora finalmente ha qualcosa per cui vale davvero la pena. Il mese scorso, No Dog Left Behind, un’organizzazione di salvataggio per cani del Minnesota, ha raccontato la storia di unadi”. L’hanno chiamata così perché ha sempre il sorriso. L’articolo prosegue sotto la foto. Ma nonostante il suo aspetto sia di felicità, in realtàne ha passate davvero tante. L’hanno salvata da una ...