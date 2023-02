(Di venerdì 17 febbraio 2023) Undi una ditta di traslochi, 70enne, èoggi a, schiacciato dalla caduta di un pesanted'ingresso, in un palazzo nel quale stava lavorando con i colleghi, in Corso del ...

Un operaio di una ditta di traslochi, 70enne, è morto oggi a Padova, schiacciato dalla caduta di un pesanted'ingresso, in un palazzo nel quale stava lavorando con i colleghi, in Corso del Popolo, poco distante dalla stazione ferroviaria. L'uomo è rimasto colpito alla testa dal pesante manufatto, e ...Operaio traslochi muore schiacciato dalPer l'uomo non c'è stato scampo : troppo gravi le ... Giardiniereda balcone, gravissimo Un grave infortunio sul lavoro si è verificato a Porto ...

Cade un portone durante il trasloco, morto operaio a Padova Agenzia ANSA

Mare Fuori 4, alcuni attori potrebbero dire addio alla serie: ecco ... Trend-online.com

Case popolari di Punta Penna, grido d'allarme dei residenti: chiesto ... Chiaro Quotidiano

In via Ustica la droga "cade" dai balconi: arrestato spacciatore di marijuana CataniaToday

Tre piazze, mette le radici un nuovo leccio il Resto del Carlino

Un operaio di una ditta di traslochi, 70enne, è morto oggi a Padova, schiacciato dalla caduta di un pesante portone d'ingresso, in un palazzo nel quale stava lavorando con i colleghi, in Corso del Pop ...Gravi incidenti sul lavoro: a Padova muore operaio 70ennedurante un trasloco, a Porto Cesareo (Puglia), giardiniere cade dal balcone mentre potava le piante Saranno anche e di certo atti e doveri di u ...