Cade dal terrazzo mentre pota le piante E’ grave

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Uninfortunio sul lavoro si è verificato a Porto Cesareo, in località Punta Prosciutto, nel Leccese. Un giardiniere di 38 anni, originario di Avetrana, dipendente di una impresa agricola, è caduto dal terrazzino di un’abitazione di via Zaccaria. L’uomo, a quanto si è appreso, ha riportato un trauma cranico e diverse fratture. E’ stato trasportato in codice rosso con un’ambulanza del 118 all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Porto Cesareo e il personale dello Spesal-Asl per stabilire la dinamica e verificare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.