Buongiorno Mamma 2 | anticipazioni terza puntata di venerdì 24 febbraio 2023

(Di venerdì 17 febbraio 2023)2 2×03 – Le bugie: nel passato come nel presente aleggiano sulla vita di tutti i componenti della famiglia Borghi. Agata si trasferisce da Mauro che ancora non le ha svelato di aver conosciuto Maurizia; Sole scopre per caso che Federico sta lasciando l’Italia, e cerca di raggiungerlo all’aeroporto con l’aiuto di Colaprico, rientrato in città per scoprire il legame tra Maurizia e il defunto padre di Mauro. La coppia Anna – Guido entra in profonda crisi: lei è decisa a raccontare a Sole la verità sulla sua nascita, mentre Guido è di parere contrario. Jacopo con un sotterfugio ruba alcune ricette al nonno medico, Francesca frequenta Paolo pur sapendo che e’ sposato e Sole incontra di nascosto Vincenzo. Quando infine Agata scopre che Colaprico è in città, è costretta a rivelare a Anna e Guido un segreto a lungo ...