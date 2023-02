Buon Compleanno Massimo | alle 21 25 su Rai 3 | ecco le anticipazioni e gli ospiti

... I Programmi in prima serata, Venerdì 17 Febbraio 2023 The Voice Senior , il talent show presentato da Antonella Clerici, in onda dalle 21.25 su Rai 1Massimo , il documentario di ...In occasione del 70esimodi Massimo Troisi , Rai3 celebre il genio di un artista scomparso troppo presto. Lo speciale 'Massimo ' è trasmesso venerdì in prima serata a pochi giorni dal suo anniversario.Massimo Troisi: il documentario per i 70 anni Il 19 febbraio 2023 Massimo Troisi ...

"Buon compleanno Massimo" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Buon compleanno Massimo, il docufilm in tv per i 70 anni di Massimo Troisi Fanpage

“Buon compleanno Massimo”: il film documentario che celebra Troisi Tv Sorrisi e Canzoni

Buon Compleanno Massimo: il documentario dedicato a Massimo Troisi, in onda stasera su Rai 3 Tvblog

Buon compleanno Massimo, lo speciale ricordo dedicato a Troisi su Rai3 SuperGuidaTV

In occasione del 70esimo compleanno di Massimo Troisi, Rai3 celebre il genio di un artista scomparso troppo presto nello speciale "Buon compleanno Massimo" ...Venerdì 17 febbaraio va in onda in prima serata su Rai3 “Buon compleanno Massimo”, il docufilm di Marco Spagnoli per celebrare il 70esimo compleanno di Massimo Troisi. La voce è quella di Maurizio De ...