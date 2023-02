Buon compleanno Beppe Signori | Enrico Lucci…

(Di venerdì 17 febbraio 2023) …Saul Malatrasi, Luigi Abete, Massimo de Luca, Katia Bellillo, Alessio Gelsini Torresi, Marcello Veneziani, Nicodemo Oliverio, Alessandro Profumo, Laura Puppato, Antonello Giacomelli, Michael Jordan, Rosita Celentano, Leonardo Pieraccioni, Albert Lanièce, Mario Calabresi, Valeria Mazza, Laura Agea, Paris Hilton, Adriano, Nicola Leali… Oggi 17 febbraio compiono gli anni: Giulio Donnini, attore; Alejandro Jodorowsky, scrittore, drammaturgo, poeta; Vittorio Battarra, attore, doppiatore; Silvano Larini, architetto, amministratore; Saul Malatrasi, ex calciatore Milan, Roma, Fiorentina, Inter, allenatore. Inoltre, festeggiano il: Augusto Ponzio, filosofo, linguista; Renato Caocci, ex calciatore Cagliari, Palermo, Genoa, Potenza, Olbia; Romano Cazzaniga, ex calciatore Monza, allenatore; Germana Francioli, attrice; Franco Javarone, attore, pittore; Francesco ...

... una festa rituale antica, di transizione, trasformazione eauspicio per i mesi che verranno. ... interpretato dai Dada; sabato , invece, si festeggia ildel cantautore poeta Fabrizio De ...Prendersi festa, regali, cori die andare via puntando la festa (altrui) successiva []'. L'ego di questo personaggio ha dimensioni che rasentano l'inverosimile. Doveva essere in ...

Alessio: Alessio C. buon compleanno - Uomini e donne Clip | Witty TV Witty TV

Buon compleanno, Fideo! Juventus Football Club

«Buon Compleanno, Garbatella!»: la cultura che «dal basso vola alto», al via la XXIV edizione Corriere Roma

Buon compleanno Valentino Rossi, oggi il Dottore compie 44 anni di record il Resto del Carlino

Buon compleanno al mio Sandro! QuiLivorno.it

Trama: Il film documentario racconta la vita, il lavoro, il genio e lo sguardo di Massimo Troisi attraverso testimonianze inedite e coinvolgenti e ripercorre i momenti più importanti di una vita e di ...Buon compleanno Massimo Per i 70 anni di Troisi proiezione in anteprima a Bagnoli In occasione dei 70 anni dalla nascita di Massimo Troisi l'Amministrazione Comunale e la Città Metropolitana hanno pro ...