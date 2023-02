(Di venerdì 17 febbraio 2023) Erano stipatiunin aperta campagna, vicino al villaggio di Lokorsko, a sedici chilometri da Sofia. Sono 18 isenza vita all’interno del mezzo e, secondo quanto emerge, sonoper soffocamento. In tutto a bordo c’erano circa 30 persone, stipate sotto un carico di legna per eludere eventuali controlli. Almeno 9 sono ricoverate in gravi condizioni, e altre 5 persone sono state portate in ospedale. Secondo quanto riporta il sito bulgaro Nova, si tratta di giovani afghani. La polizia sta cercando glidel, che sono scappati facendo sparire le loro tracce. I decessi sono stati confermati dai team medici intervenuti sul posto, dove sono arrivati il direttore della polizia metropolitana Kaloyan Miltenov e il procuratore della ...

- - > https://twitter.com/novinite_com . I corpi senza vita di 18 persone migranti sono statiall'interno di un camion abbandonato in un villaggio appena fuori Sofia, in. Secondo quanto reso noto dal ministero dell'Interno di Sofia sul camion che trasportava legname erano ...I corpi senza vita di 18 migranti sono statiall'interno di un camion a Sofia , in. A riferirlo è Novinite.com, secondo cui i migranti sarebbero morti per soffocamento. Sul camion viaggiavano più di 30 persone. Saluto romano ...

Bulgaria, trovati 18 migranti morti dentro a un camion. Fuggiti gli autisti Il Fatto Quotidiano

Migranti, trovati i cadaveri di 18 profughi dentro un tir in Bulgaria Fanpage.it

Radiocarbonio 3.0: la fisica italiana ridata l'arrivo dei Sapiens in Europa Avvenire

Sequestrati 25mila articoli cinesi al porto, importatore sanzionato ... Ravenna e Dintorni

Palermo | Sequestrate oltre 12 tonnellate di tabacco e arrestato ... www.webmarte.tv

I corpi senza vita di 18 migranti sono stati trovati all'interno di un camion a Sofia, in Bulgaria. A riferirlo è Novinite.com, secondo cui i migranti sarebbero morti per soffocamento.In Bulgaria 18 rifugiati sono stati trovati morti in un camion vicino a Sofia, lo ha annunciato il ministero degli Affari interni. Secondo le prime informazioni di "24 Chasa", il camion trasportava le ...