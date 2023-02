(Di venerdì 17 febbraio 2023)di. Lo ha reso noto ladell'attore che meno di un anno fa aveva rinunciato a recitare per crescenti difficoltà cognitive. "Da quando nel 2022 abbiamo annunciato ...

soffre di demenza . Lo ha reso noto la famiglia dell'attore che meno di un anno fa aveva rinunciato a recitare per crescenti difficoltà cognitive. "Da quando nel 2022 abbiamo annunciato ...L'attore americanoha la demenza frontotemporale, lo ha annunciato la famiglia. Con una dichiarazione sui social media, i familiari dell'attore hanno affermato che è stato un 'sollievo avere finalmente una ...

"Bruce Willis soffre di demenza", l'annuncio della famiglia TGCOM

Demi Moore rivela: «Bruce Willis soffre di demenza» Corriere della Sera

Demenza frontotemporale: le cause e i sintomi della malattia di Bruce Willis Open

Bruce Willis soffre di demenza. L'annuncio dei familiari La Gazzetta dello Sport

Demi Moore comunica la reale patologia di cui soffre l'ex marito Bruce Willis RaiNews

Dopo l'afasia, la famiglia annuncia la nuova diagnosi. Si tratta di una malattia neurodegenerativa, la seconda forma di demenza più frequente dopo l'Alzheimer ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...