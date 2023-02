“Bruce Willis soffre di demenza fronto-temporale” Cos’è

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia nella primavera del 2022, le condizioni disono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica:(nota come FTD)”. Con queste parole la famiglia diha aggiornato tutto il mondo sulle condizioni di salute dell’attore, peggiorate negli ultimi mesi. Il comunicato, postato sul sito della Association fortemporal Degeneration, continua con parole di ringraziamento per tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza e affetto a, motivo per cui i familiari hanno deciso di raccontare di più su come l’attore sta adesso, sperando che questo possa accendere i riflettori su questa patologia “che necessita di molta più consapevolezza ...

Non è un periodo facile, questo, per: il grande attore di Die Hard si era ritirato dalle scene già lo scorso marzo, quando la sua famiglia aveva annunciato una diagnosi di afasia che non gli permetteva più di leggere o ...È questa la malattia che ha colpito, iconico attore di Hollywood grazie ad autentici 'Blockbuster' negli anni '80 e '90 come la saga di Die Hard, Pulp Fiction, Armageddon e Il Sesto ...

La famiglia dell’attore, che lo scorso anno si era ritirato dalle scene per l’afasia, ha fatto sapere che in realtà si tratta di una malattia più complessa: «Ora c’è una diagnosi» Demi Moore ha… Leggi ...Ecco di cosa si tratta, quali sono i sintomi e se esiste una cura. Che le condizioni di salute di Bruce Willis non fossero ottimali è purtroppo cosa nota da tempo. Non era chiaro però di cosa ...