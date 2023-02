Bruce Willis ha la demenza frontotemporale | come sta oggi | la rivelazione di Demi Moore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Preoccupano le condizioni fisiche di, da tempo afflitto da una malattia neurodegenerativa che lo ha portato a uno stato di. Dopo approfondite analisi, durante peraltro diverse mesi, a fare luce sulla patologia di, sua ex moglie e tra le persone che lo stanno aiutando in questo delicato momento della vita. In un post della famosa attrice,soffre di una “”, che lo ha portato ad avere problemi nella comunicazione e soprattutto nel comportamento. La malattia diLaè una diagnosi grave, per quanto precisa, che però non vede nessuna via di cura. Anzi, a parere dei ...