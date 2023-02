Bruce Willis afflitto da demenza | non riesce più a parlare | comunicato della famiglia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L’attoreha lafrontotemporale, lo ha annunciato la. Con una una dichiarazione sui social media, i familiari dell’attore hanno affermato che è stato un “sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”. Al 67enne è stata diagnosticata l’afasia – che causa difficoltà nel– nella primavera dello scorso anno, ma questa è progredita e ora gli è stata data una diagnosi più specifica, spiega la. Ilcontinua dicendo che lafrontotemporale è la forma più comune dinelle persone sotto i 60 anni. “Oggi non ci sono cure per la malattia, una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire”, si legge nelè diventato un ...

