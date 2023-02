(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) –la suadal palco eunin. A raccontare quanto accaduto durante il concerto di Atlanta allo State Farm Arena è Tmz che riporta anche come il Boss sia subito sceso per vedere come stava Kevin Buell. “C’è un uomo a terra” ha scherzato, dopo che si è reso conto che non era successo nulla di grave al suo collaboratore. La scena è stata ripresa da un, diventato poi virale sui social. L'articolo proviene da Italia Sera.

lancia la sua chitarra dal palco e colpisce un tecnico in testa. A raccontare quanto accaduto durante il concerto di Atlanta allo State Farm Arena è Tmz che riporta anche come il ...Può avere dell'incredibile ma anche uno dei più grandi artisti live della storia come, può imbattersi in qualche sfortunato evento durante uno delle sue live performance. Il Boss, assieme alla E Street Band, ha iniziato il suo tour mondiale dalla Florida e qualche ...

Bruce Springsteen lancia la sua chitarra durante un concerto e colpisce un tecnico in testa TGCOM

Bruce Springsteen lancia la sua Telecaster e colpisce in testa il tecnico delle chitarre. Guarda il video Virgin Radio

Bruce Springsteen lancia la chitarra e colpisce un tecnico in testa - Video Adnkronos

Bruce Springsteen, incidente durante il concerto Radio Monte Carlo

Bruce Springsteen, incidente durante uno show Radiofreccia

(Adnkronos) – Bruce Springsteen lancia la sua chitarra dal palco e colpisce un tecnico in testa. A raccontare quanto accaduto durante il concerto di Atlanta allo State Farm Arena è Tmz che riporta anc ...Per chi non lo sapesse, il gesto di lanciare la chitarra è un classico di Bruce Springsteen e i collaboratori lo sanno e sono preparati. L’altro giorno, però, qualcosa deve essere andato storto perché ...