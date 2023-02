Continua a far discutere il ritorno indell'ex presidente Jair Bolsonaro: laMichelle ha dichiarato che dovrebbe prolungare la sua permanenza negli Stati Uniti. "Penso che abbia bisogno di riposare di più, sono con lui da 15 ......vita sorride a quel brasiliano dai riccioli e baffetti biondi in Italia con la sua splendida... Poi il passaggio al Boavista e infine il ritorno indove chiuderà la carriera nel 1996 per ...

Brasile: moglie di Bolsonaro, 'resterà ancora negli Usa' - America ... Agenzia ANSA

La moglie di Bolsonaro rientra in Brasile. La polizia arresta 11 persone coinvolte nell’assalto al Parlamento Agenzia Nova

La scusa di Dani Alves con la moglie dopo aver ammesso di aver ... Fanpage.it

Omicidio di Fabio Campagnola in Brasile, la moglie del killer lascia il carcere La Stampa

Brasile, italiano trovato carbonizzato a San Paolo: il cadavere nell'auto, sospetti sull'amante dell'ex moglie Virgilio Notizie

Continua a far discutere il ritorno in Brasile dell'ex presidente Jair Bolsonaro: la moglie Michelle ha dichiarato che dovrebbe prolungare la sua permanenza negli Stati Uniti. (ANSA) ...Basta preghiere, la moglie di Bolsonaro scavalca il marito e scende in politica, l'annuncio di adesione al partito Liberale dall'esilio in Florida ...