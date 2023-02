Braga | tifoso della Fiorentina aggredito in diretta streaming

Dopo la partita di Conference League, il collaboratore di Passione Viola Filippo Ferroni è stato scaraventato a terra e preso a botte da due ultras della squadra portoghese mentre era live su Twitch... visto il roboante successo esterno sul, per alcuni tifosi lo è stato un pò meno. Tra i ... Un ragazzo,della Fiorentina , commentava sui social in collegamento con altri tifosi il ...

Sarebbero sei i tifosi fermati dalla polizia portoghese in seguito agli scontri registrati ieri, prima della partita dei playoff di Conference League, che ha visto la Fiorentina vincere nella trasfert ...ROMA - Se per la Fiorentina quella di ieri sera è stata una serata da incorniciare, visto il roboante successo esterno sul Braga, per alcuni tifosi lo è stato un pò meno. Tra i sostenitori che hanno s ...