Braga-Fiorentina | scontri prima del match | otto tifosi viola fermati in Portogallo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Le autorità portoghesi avrebbero fermatodella, che si sarebbero resi protagonisti di alcunicon le forze dell’ordine nel pre-gara delcontro il. L’accusa è di aver lanciato petardi, acceso fumogeni e aver usato bandiere come armi contundenti. I media lusitani parlano anche di quattrorimasti feriti e medicati all’interno dell’Estadio Municipal. Nella notte, fuori dal ‘Franchi’ di Firenze è apparso uno striscione recante la scritta ‘Liberate i nostri fratelli’ firmato dalclub ‘Unonoveduesei’, uno dei principali gruppi diin curva ‘Fiesole’. SportFace.

...sule l'altra da un pari di rimonta casalingo con lo Spezia. I precidenti recitano: 11 vittorie viola, sei azzurre e otto pareggi, tra cui lo 0 - 0 nel match d'andata. DOVE VEDERLA -...Il successo più spettacolare è però quello della, capace di espugnare il difficile campo del(terzo nel campionato portoghese) con un roboante 4 - 0 firmato da Jovic (45+1' e 60') e ...

La Fiorentina passeggia a Braga: 4-0 con il capocannoniere Jovic e Cabral | Conference League | Calciomercato.com Calciomercato.com

Braga-Fiorentina 0-4: video, gol e highlights Sky Sport

Viola come un uragano. La Fiorentina fa un sol boccone del Braga Viola News

Braga-Fiorentina: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Doppio Jovic, doppio Cabral: la Fiorentina schianta 4-0 il Braga Fantacalcio ®

Nel momento di maggior difficoltà stagionale i viola tirano fuori orgoglio, gioco e gol passeggiando a Braga ed ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale Come ricorda Tuttomercatoweb per i vi ...Disastro Braga invece, travolto per 4-0 dalla Fiorentina. Fa festa invece il Benfica, una delle regine d'Europa: la serie di 12 risultati utili consecutivi è da record. Le Aquile hanno fatto meglio di ...