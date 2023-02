braga - fiorentina - commento

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Le doppiette di Jovic e Cabral in una partita delicatissima per la, stravinta contro lo Sporting(che era stato presentato con troppa abbondanza di aggettivi). Ipotecato il passaggio ...

- Monaco 2 - 3 21:00 Siviglia - PSV 3 - 0 CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 18:45 Qarabag - Gent 1 - 0 18:45 Trabzonspor - Basel 1 - 0 18:45 Bodø/Glimt - Lech 0 - 0 18:450 - 4 21:00 ...Le doppiette di Jovic e Cabral in una partita delicatissima per la, stravinta contro lo Sporting(che era stato presentato con troppa abbondanza di aggettivi). Ipotecato il passaggio agli ottavi di Conference League

Braga-Fiorentina, pagelle VN: Jovic e Cabral da impazzire, serata da sogno Viola News

Braga-Fiorentina, le pagelle: Jovic 8, Cabral 7,5, Saponara 7 La Gazzetta dello Sport

Doppio Jovic, doppio Cabral: la Fiorentina schianta 4-0 il Braga Fantacalcio ®

Braga - Fiorentina (0-4) Conference League 2022 la Repubblica

LIVE TMW - Braga-Fiorentina, Italiano: "Siamo stati bravi a non sbagliare atteggiamento" TUTTO mercato WEB

Si è concluso il turno di andata dei play off di Conference League, oltre alla partita tra la Lazio e il Cluj, terminata 1-0 e decisa da Ciro Immobile, sono ben sette le sfide ...Le doppiette di Jovic e Cabral in una partita delicatissima per la Fiorentina, stravinta contro lo Sporting Braga (che era stato presentato con troppa abbondanza di aggettivi). Ipotecato il passaggio ...