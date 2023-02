Borsa | Milano fiacca con Eni e Tenaris | corrono le banche

Per quanto riguarda i titoli, Mercedes - Benz ha brillato alladi Francoforte con un rialzo ...37% a Francoforte), St ( - 1,36% a Parigi e - 1,26% a) e Asml ( - 2% ad Amsterdam). Ars 17 - ...Seduta debole per Piazza Affari, oggetto di qualche presa di beneficio dopo che ieri il Ftse Mib era arrivato a sfiorare i 28 mila punti. L'umore di, al pari di quello delle altre Borse europee, è stato condizionato dal riemergere dei timori sulla stretta monetaria, alimentati dalle dichiarazioni intransigenti di alcuni componenti della Fed ...

MILANO (Reuters) - Seduta positiva per Telecom Italia (Tim), che ha chiuso in rialzo del 2,5% dopo essere arrivata a sfiorare un +4%, con gli investitori in attesa dell'offerta sulla rete da parte di ...