Boosting Futures | perché tra i giovani c’è pure chi già guarda al domani

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Alessandro e Agostino hanno sedici anni. Uno è nato a Firenze e oggi studia a Londra, l’altro è italoargentino e frequenta una scuola internazionale a Roma. Si sono incontrati per la prima volta nella capitale e hanno scoperto di avere lo stesso obiettivo: iscriversi a un’università all’estero. Ma molti loro coetanei erano scettici, così hanno fondato, la prima piattaforma peer to peer per chi aspira ai massimi livelli accademici. L’obiettivo? Trasformare i problemi in opportunità. «Gli ostacoli principali sono la conoscenza dell’inglese, il costo delle rette e la difficoltà dei test», spiega Alessandro a TPI. «Ma ci aiutiamo a vicenda: abbiamo già un team di oltre 20 tutor». «Sono studenti iscritti in scuole britanniche e americane che ci aiutano a fare lezioni a ragazzi provenienti da Messico, Argentina e anche Italia», aggiunge ...

È la prima piattaforma peer to peer – completamente gratuita – dedicata agli studenti che vogliono frequentare l'università all'estero. TPI ha incontrato i fondatori, due giovani sedicenni Alessandro ...