Bonaccini | “Se vinco gestirò il partito in modo unitario”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 17 febbraio 2023) ROMA – Se mi sento di avere già la vittoria in tasca? “Assolutamente no: non l’ho mai detto quando ho combattuto altre battaglie, in cui pure ero piazzato bene, e non lo dirò mai. Tanto meno oggi, che il risultato definitivo non è ancora acquisito! Per ora ho raccolto la maggioranza assoluta tra gli iscritti, il che è un risultato che considero molto bello e molto importante. Ma bisogna ancora aspettare il dato dei gazebo. Si decide lì”. Lo afferma Stefano, candidato alla segreteria del Pd, in un’intervista a The Post International. Parlando delle alleanze, il governatore dell’Emilia Romagna aggiunge: “Le alleanze si fanno in due. Vedremo cosa vogliono fare Gianni e Paola. In passato ho sempre lavorato per tenere unito il. Se per loro la mia proposta politica fosse apprezzabile, sarebbe un segnale importante. Mi farebbe piacere ...